Nerdpool.it - 7 cose che vogliamo vedere in Fallout stagione 2

La primadisu Prime Video ha portato in vita il celebre universo post-apocalittico della saga videoludica, conquistando i fan con una narrazione avvincente e una fedele riproduzione dell’estetica retro-futuristica. Tuttavia, con l’arrivo della seconda, le aspettative sono ancora più alte. Il mondo diè vastissimo, ricco di creature mutanti, città devastate e tecnologie avanzate sopravvissute all’apocalisse nucleare. Ecco sette elementi che vorremmo assolutamentenella nuovadella serie.1. DeathclawI deathclaw sono tra le creature più iconiche e letali dell’universo di. Questi giganteschi rettili, creati artificialmente dal governo degli Stati Uniti come armi da guerra, sono sopravvissuti alla distruzione della civiltà e ora vagano per il deserto post-nucleare, diventando una delle minacce più temibili per i sopravvissuti.