5 personaggi degli Avengers rovinati dai film Marvel

Glisono diventati il fulcro dell’Universo Cinematografico, e non è stata una sorpresa. La Fase Uno dell’MCU è stata interamente dedicata alla loro introduzione, culminando nel successo di Thedel 2012. Questoha aperto le porte a tantiiconici, sia eroi che villain, portandoli sul grande schermo. Sebbene l’MCU abbia realizzato adattamenti incredibili, non tutte le trasposizioni sono state all’altezza delle aspettative.Alcunisono stati profondamente snaturati, e nonostante siano diventati popolari grazie ai, le loro versioni cinematografiche non sono all’altezza del materiale originale. Ecco cinqueche sono statidall’MCU.1. ThanosDiciamolo subito: l’interpretazione di Thanos da parte di Josh Brolin è fenomenale.