Trevisotoday.it - 18^ Festa di Primavera

Leggi su Trevisotoday.it

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "18^di" nella giornata di Domenica 06 Aprile 2025, a Onigo di Piave (TV), in Via Piave e Viale Europa, dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con.