Lettera43.it - 10 frasi per la Giornata mondiale del teatro

Leggi su Lettera43.it

Il 27 marzo si celebra ladel, un’occasione per rendere omaggio a una delle forme d’arte più antiche del mondo. Ilè specchio della società, spazio di libertà e luogo in cui emozioni, storie e idee prendono vita sul palcoscenico. Da sempre, attori, drammaturghi e registi hanno cercato di catturarne l’essenza con parole che ne esprimessero la magia e l’importanza. Per celebrare ladel, ecco 10che raccontano il valore di questa arte, la sua forza trasformativa e il suo ruolo nella vita di ognuno di noi.10per ladelAttore sul palcoscenico (Getty Images).«Tutto il mondo è un palcoscenico, e tutti gli uomini e le donne non sono che attori» – William ShakespeareShakespeare è stato un drammaturgo e poeta inglese.