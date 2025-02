Juventusnews24.com - Zirkzee Juventus, in estate possibile ritorno di fiamma? La posizione del club bianconero e le ultime sull’olandese

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, indi? Ladele lesul centravanti olandese del Manchester UnitedTra i calciatori accostati con maggiore insistenza al mercatonel corso di questi ultimi mesi c’è anche Joshua, attaccante di proprietà del Manchester United il cui impatto in Premier League non è stato come ci si aspettava.Alla fine l’olandese è rimasto in Inghilterra ma, nonostante il contratto in scadenza nel 2029, non è da escludere possa partire. La Juve che ha investito su Kolo Muani sembra essere un po’ più defilata, occhio invece al Napoli che potrà fare questo tipo di investimento. Lo scrive il Corriere dello Sport.Leggi sunews24.com