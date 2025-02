Ilrestodelcarlino.it - Zignani, prima notte serena: "Con le due stalker inoffensive. Borello è tornato un paese libero"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Un". Il racconto di Paolodi, perseguitato per otto mesi da mamma e figlia di Badia Prataglia, comincia così. "Quando martedì mattina – dice- hanno ricoverato all’ospedale di Arezzo in psichiatria mamma e figlia di 36 anni, è stato come se infosse arrivato lo stesso annuncio di quando è finita una guerra. Io ero là con la troupe della Rai. Tutti gli abitanti, perseguitati per anni, sorridevano e dicevano ‘ce l’abbiamo fatta’. Il mio telefono finalmente non suona più, e staho dormito tranquillo. Non ne potevo più delle telefonate e dei servizi non richiesti (845 in tutto) che mi arrivavano a casa. Dai carri funebri chiamati per ritirare la mia salma ai carri attrezzi, dai pompieri alle ambulanze a casa mia senza motivo. Ora posso vivere la mia vita tranquillo, dopo mesi di ansia e agitazione".