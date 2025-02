.com - Zenfone 12 Ultra, Asus va controcorrente con il jack audio

Leggi su .com

Il lancio di un nuovo smartphone non è certo una incredibile novità, nel 2025 ci siamo ormai abituati al costante lancio di nuovi disposiviti mobili finquando non arriva la presentazione del nuovo12dotato di intelligenza artificiale, design elegante e il più potente processore disponibile attualmente sul mercato degli smartphone, ma ciò che ci sbalordisce in tanta tecnologia è la presenza del.Un ritorno al passato in mezzo alla migliore tecnologia moderna è qualcosa che sorprende, soprattutto su un top di gamma, ma dall’azienda taiwanese è facile arrivino caratteristiche particolari, magari non proprio tutte di successo, di certo ci prova a mescolare le carte. Del resto anche sul predecessore era presente.lancia il laptop TUF Gaming A18: 18 pollici per i gamer12: design moderno e resistente12si distingue per il suo design sofisticato, con un corpo in vetro opaco setoso e angoli arrotondati che offrono una sensazione premium.