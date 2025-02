Juventusnews24.com - Zazzaroni sicuro sulla Juve: «Sarebbe opportuno evitare di parlare di ringiovanimento della rosa per un motivo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni sui bianconeri dopo le ultime mosse di mercato, tra la sessione estiva e quest’ultima di gennaioIntervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport Ivanha commentato così la situazione in casadopo l’ultima sessione di mercato. Le sue parole.– «La Gazza ha definito “salvadanaio”la Next Gen e pubblicato un elenco di talentini usciti dal progetto e ceduti per fare il Motta-mercato: “da Soulé a Fagioli, 103 milioni in 7 mesi”, recita il titoletto. Cristiano Giuntoli, che ha tutta la mia simpatia, ha dunque rotto il porcellino bianconero per poter prendere Koopmeiners, Douglas Luiz (e altri) e alzare così il livello: fatto il contoserva (di Zoboli) per raccogliere i 110 milioni necessari all’acquisto dell’olandese e del brasiliano s’è dovuto liberare di 9 giovani, alcuni dei quali sono già valutati più del doppiocifra di partenza, Huijsen addirittura 45 milioni.