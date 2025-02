Unlimitednews.it - Zaia “Mi auspico Malagò resti al Coni, è stato un riferimento”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Insieme asiamo i due senior di questa partita, siamo partiti molto tempo fa con questa candidatura. Ioche, è sempreildi queste Oimpiadi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Lucaa margine dell’evento “One year to go”, a un anno dalle olimpiadi di Milano Cortina in merito al futuro dell’attuale presidente delGiovanni. “Il mio mandato? Non dovete chiedere a me queste cose – ha proseguito -, oggettivamente non è che perdo il sonno sono abituato a lavorare, poi vedremo cosa accadrà, in base a ciò deciderò cosa fare”.pia/gm/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo