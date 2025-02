Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 | Parigi si prepara ad accogliere i migliori duellanti del mondo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il ritorno in Europa del Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! nel. La città scelta per ospitare questo prestigioso evento è, che il 30 e 31 agosto vedrà sfidarsi iprovenienti da ogni angolo del globo. Ilsi articolerà in quattro tornei .