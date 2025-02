Sbircialanotizia.it - Yu-Gi-Oh! World Championship 2025: Parigi si prepara ad accogliere i migliori duellanti del mondo

Leggi su Sbircialanotizia.it

La capitale francese siadl'evento clou per i fan di GCC, Master Duel e Duel Links, con un'attenzione particolare ai nuovi formati di gioco e alle competizioni di alto livello Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato il ritorno in Europa del Campionato Mondiale di Yu-Gi-Oh! nel. La città scelta per ospitare .L'articolo Yu-Gi-Oh!siaddelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.