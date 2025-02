Zonawrestling.net - Yeet or No Yeet?

Leggi su Zonawrestling.net

Jey Uso è il vincitore della Rumble 2025 e davvero in pochi lo avevano previsto. La scelta è divisiva, se nel wrestling web si sono alzate molte critiche, nelle arene il consenso appare unanime. Nell’editoriale odierno tratterò proprio della vittoria del samoano.Alla vigilia del premium live event, Jey non era tra i favoriti. Tra di essi si leggeva il nome di Cena alla ricerca del suo diciassettesimo titolo mondiale, seguito da Punk e Rollins, poi Reigns, McIntyre e altri. Jey arrivava da una sconfitta pulita con Gunther appena una settimana prima, non certo il miglior biglietto da visita per presentarsi alla rissa reale.Il match è stato piacevole, con una narrativa sensata. Partiti con uno degli ultimi acquisti come Penta, si è proseguito con altri wrestler latini, incrociando il tutto con la faida tra Gable e Otis, per poi calare piano piano i pezzi importanti.