WWE | Money In The Bank 2025 potrebbe svolgersi nuovamente fuori dagli USA

La WWE cerca sempre di espandersi globalmente e raggiungere territori lontaniUSA, sfruttando la possibilità di poter svolgere i propri PLE in terra straniera. Negli ultimi due anni,In Thesi è tenuto lontanoStati Uniti (prima a Londra, poi a Toronto) e quest’annoaccadere. La WWE ha già annunciato uno show a Parigi alla fine di agosto, maviaggiarein Europa a luglio per uno degli eventi più importanti dell’anno.Su WrestleVotes Radio è stato riportato che:“In un aggiornamento di questa settimana con Bill Apter qui da noi, possiamo confermare che la WWE sta discutendo riguardo alla possibilità di svolgere ilIn Thedi quest’anno all’inizio di luglio e in una location internazionale. In ogni caso, la nostra fonte ha detto che nulla è ancora deciso.