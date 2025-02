Zonawrestling.net - WWE: Dopo la Rumble potremmo rivedere presto Trish Stratus

sta festeggiando i 25 anni dal debutto in WWE risalente ad una puntata di Saturday Night Heat del 2000. Pochi giorni fa l’abbiamo vista entrare a sorpresa nel RoyalMatch. Entrata con il numero 25 ha resistito 13 minuti eliminando Candice LeRae e venendo poi eliminata da Nia Jax. Quella della canadese potrebbe non essere stata una apparizione one night only.I possibili piani perSecondo quanto evidenziato da Sean Ross Sapp durante il podcast “The Hump”,nei tv show WWE. La canadese dovrebbe essere coinvolta in qualche modo nella programmazione WWE almeno per un periodo soprattutto in considerazione del fatto che il merchandise celebrativo dei suoi 25 anni di carriera è in vendita e che a fine mese ci sarà uno show a Toronto.