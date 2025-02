Inter-news.it - Wullaert, altra Scarpa d’Oro! Record assoluto per l’attaccante dell’Inter

L’Inter Women si gode la sua attaccante Tessa, premiata nuovamente con labelga. Così la giocatrice brucia unassolutamente degno di nota.– L’Inter è felice di comunicare un altro importante traguardo raggiunto da una sua giocatrice. Sul sito ufficiale nerazzurro si legge in merito: «per Tessa, prima e unica calciatrice a ricevere labelga per ben cinque volte in carriera.nerazzurra e leader della Nazionale belga di cui è capitano, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie alle sue prestazioni e al suo carisma, aggiungendo questo premio ad una bacheca già ricchissima»., numeri da capogiro! L’Inter si gode la sua fuoriclasseNON L’UNICA NERAZZURRA – Oltre a Tessaanche un’nerazzurra ha ricevuto un riconoscimento: «La calciatrice nerazzurra è stata premiata nel corso della 71esima edizione dellal’Oro belga ed è stata scelta da una giuria composta da 120 persone scelte tra lo staff della squadra nazionale e della federazione, giornalisti, ex-giocatrici, arbitri, allenatori e direttori tecnici delle società belghe.