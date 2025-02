Oasport.it - WTA Abu Dhabi 2025: Elena Rybakina fatica ma vola in semifinale. Bene Linda Noskova

Non ci si è fermati nemmeno quest’oggi giovedì 6 febbraio all’interno del Zayed Sports City International Tennis Centre. Al WTA Abusono infatti andati in scena i quarti di finale del torneo edizione. La manifestazione sportiva categoria WTA 500 ha regalato emozioni e campionesse in campo. Sul cemento outdoor della capitale degli Emirati Arabi Uniti le prime due tenniste che si sono affrontate sono state Marketa Vondrousova e BeBencic. Le due wild card per un’ora e quarantaquattro minuti hanno allietato il pubblico presente. A imporsi è stata l’elvetica classe 1997. Lo score finale recitava infatti 7-5 6-3 a favore di BeBencic, che dunque è stata in grado di strappare il pass per ladel torneo. Successivamente è toccato a Leylah Annie Fernandez e Ashlyn Krueger.