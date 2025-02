Ilrestodelcarlino.it - Wortech entra nel consorzio, Balestrini: "Scelta su misura"

Il consorziato numero 34, che ha creduto nel progetto della Vuelle per sostenere il club, è stato presentato ieri mattina nella nuova sala riunioni della Banca di Pesaro, in via Milano. Il nuovoto è pesarese, si chiama Tiziano(al centro nella foto), ha 50 anni ed è uno "di quella generazione di ragazzi che negli anni Ottanta dormiva col sacco a pelo davanti alla banca di viale Marconi per fare l’abbonamento". La passione per il basket gli brucia dentro da sempre, insomma, e adesso che da quasi tre anni ha una sua attività in proprio ha deciso dire nel. "Laè una nuova realtà che opera nel settore dell’imballaggio, oggi più noto come packaging – spiega Franco Arceci, presidente delPesaro Basket –. Si occupano di imballaggi in cartone, eliminando completamente la plastica e altri materiali inquinanti; per questo ci è piaciuto ancora di più il suo progetto, visto che va in direzione della nuova sostenibilità ambientale.