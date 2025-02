Game-experience.it - World of Warcraft nel 2025, novità sul Pacchetto Reven, alloggi per i giocatori e molto altro

Leggi su Game-experience.it

In vista del prossimo importante aggiornamento di contenuti per The War Within, Cavafonda, e mentre le diverse esperienze di WoW Classic continuano a entusiasmare i, l’executive producer diof, Holly Longdale, ha condiviso le sue riflessioni su cosa aspettarsi nel.Nel suo post, Holly condivide i pensieri del team sul futuro del gioco e sullo sviluppo di esperienze per tutti i tipi di, anticipando inoltre le prime notizie sulla nuova espansione Midnight e, in particolare, sulla tanto attesa funzionalità degliper i, che verrà presentata alla community di WoW nei prossimi giorni.Holly ha inoltre espresso la profonda gratitudine da parte del team di sviluppo nei confronti deidella community per la generosa partecipazione al programma annuale del, che ha sostenuto CureDuchenne.