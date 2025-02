Tpi.it - World Cancer Day: fai come Mara Maionchi, di’ sì alla lotta contro i tumori con un lascito testamentario a LILT

Leggi su Tpi.it

NelDay, la giornata in cui il mondo intero si stringe intorno a 32 milioni di persone che vivono con una diagnosi di tumore,invita a investire in prevenzione con unsolidale a.Simpatica, schietta, irriverente.si è avvicinataLega italiana per ladi Milano dopo la sua personale battagliala malattia. Da allora si è messa in gioco senza riserve. È diventata protagonista di importanti campagne per la salute, sfoderando il sorriso e la simpatia al cubo che l’hanno resa amatissima.Premiofor Women nel 2019, volto di campagne di sensibilizzazione e di mostre fotografiche, voce del podcast “Tre desideri” e icona della prevenzione al femminile con i guantoni rosa, anche insiemefiglia Camilla. Di recente, ha voluto incontrare i 640 volontari dell’Associazione per complimentarsi dell’impegno e per rinnovare il suo personale.