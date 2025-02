Lanazione.it - Wisniewski il corazziere polacco: "Siamo un gruppo forte e unito"

Leggi su Lanazione.it

La forza fisica di un, la tempra tipica di un. È il ritratto di Przemyslaw, classe 1998, punto di forza della difesa dello Spezia, la migliore del campionato. "Con i miei compagni di reparto abbiamo creato un muro difensivo, ma il merito va a tutta la squadra perché la fase difensiva inizia dal sacrificio degli attaccanti. Noidavvero un, sia dentro che fuori dal campo, tutti con un unico obiettivo in mente"., il suo connazionale Reca ha detto che vorrebbe continuare a giocare nello Spezia ancora per anni. E lei? "Arkadiusz è da molto tempo in questa squadra e sta dando tanto al club, perchè tiene molto alla causa. Così come ci tengo io e tutti quelli che, anche dopo la retrocessione, decisero di restare affinchè lo Spezia potesse competere per tornare dove merita".