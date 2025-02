.com - WINDTRE supporta Mabasta, il movimento degli studenti adolescenti per la lotta al bullismo

Giovedì, 6 febbraio 2025 – In occasione della Giornata nazionale controe cyberdel 7 febbraio,annuncia il suo supporto aAntiAnimato da. Attualmente, sono oltre 800 le ragazze e i ragazzi coinvolti nell’avvio del progetto, in più di 35 classi, dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti Pitagora di Bari a dicembre, e nell’Istituto Tecnico Pio La Torre di Palermo, tra il 13 e il 14 febbraio. L’iniziativa proseguirà nel corso dell’anno, raggiungendo altre scuole superiori in Italia.Il fenomeno è trasversale. Secondo l’ultima indagine Health Behaviour in School-aged Children, lo studio internazionale promosso dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, ilriguarda infatti sia le ragazze, sia i ragazzi. Dallo studio emerge che il cyber, inoltre, è in crescita.