Warner Bros. Discovery lancierà Max nel 2026 con Olimpiadi, blockbuster e nuove produzioni italiane

si prepara a lanciare la sua nuova piattaforma di streaming, Max, prevista per l’inizio del, in concomitanza con leinvernali di Milano-Cortina, che trasmetterà integralmente. Ne ha parlato Alessandro Araimo, EVP & MD Italy & Iberia, del gruppoall'interno dell'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica in edicola oggi, giovedì 6 Febbraio 2025.L’obiettivo è imporsi nel mercato italiano contro giganti come Netflix e Amazon Prime Video, puntando sulla vasta offerta di contenuti del gruppo, tra cui franchise iconici come Harry Potter, Batman e Il Trono di Spade, oltre a. La strategia di pricing sarà competitiva, con un modello a due binari: un abbonamento più economico con pubblicità e uno premium senza annunci.