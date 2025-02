Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Giacomo Dell’Agnello, tutto suo papà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sta trovando la notorietà solo a trent’anni, il figlio d’arte che da tre stagioni veste la maglia di Cividale con cui ha esordito in serie A2 e che oggi, nella piccola realtà friulana, è considerato l’anima della squadra per la sua grinta e la sua passione. Non è solo un fatto caratteriale, però: sin qui il figlio di Sandro (che fra l’altro è nato a Pesaro, il 30 settembre del ‘94 mentremilitava nella Scavolini) sta viaggiando con ottime medie su tre voci: 12.9 punti, 6,6 rimbalzi e 2.4 assist. "Quando ho iniziato a giocare ero fisicamente e tecnicamente indietro rispetto agli altri e tante persone facevano il paragone con mio padre: lui giocava in Nazionale, mi dicevano, come fai a essere così? Mi è pesato molto in quel periodo, tanto da farmi passare la voglia e addirittura farmi smettere di giocare, per poi riprendere – ha raccontatoal podcast Palla-A2 -.