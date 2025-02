Ilfattoquotidiano.it - Volvo EX90, la prova de Il Fatto.it – L’ammiraglia si sdoppia e diventa elettrica – FOTO

Due ammiraglie sono meglio di una, specialmente in un periodo di grande incertezza come quello che stiamo vivendo, in cui i consumatori, le normative e il mercato in genere faticano ad abbracciare definitivamente le auto elettriche e scelgono più volentieri le ibride. Ecco quindi cheaffianca – ma non sostituisce – alla sua storica XC90, giunta alla terza generazione, la, 100%. Un SUV a sette posti lussuoso ed elegante che non è semplicemente la versione silenziosa della prima, ma è proprio un’altra auto. Un accostamento che lascia la libertà di scelta, anche perché le due macchine hanno più o meno gli stessi prezzi di partenza.Un’auto di nicchia – le previsioni di vendita per quest’anno in Italia sono di circa 300 unità – già disponibile in tre motorizzazioni, che condividono la stessa batteria da 111 kWh, la variante con motore singolo da 279 CV e 580 km di autonomia dichiarata, quella con doppio motore da 408 CV, e la più potente Performance da 517 CV.