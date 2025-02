Trentotoday.it - Volevano fare spesa senza pagare: mamma e figlia diventano rapinatrici

Leggi su Trentotoday.it

Stavano facendoall’Iperpoli di via Galvani a Bolzano con un dettaglio da non sottovalutare: tutto il cibo che avevano acquistato non avevano intenzione di pagarlo. Protagoniste della vicenda avvenuta lo scorso fine settimana due donne bolzanine di 37 e 20 anni, rispettivamente madre e.