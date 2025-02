Lanazione.it - Volandri al Tc Prato: "Ho iniziato a sognare qui"

Il capitano vincitore delle ultime due coppe Davis Fabioè stato ospite del Tcin una serata che ha dato il via ai festeggiamenti per i primi 50 anni di vita del circolo. Insieme a lui, ha fatto visita al Tennis club anche il ct della nazionale Under 20 di calcio Bernardo Corradi, grande amico di. I tanti soci intervenuti hanno potuto porre le loro domande al capitano che si è prestato con molto piacere a soddisfare le loro curiosità relative soprattutto alle ultime due grandi vittorie dell’Italia. Ma il primo ricordo diè stato quello di quando giocatore nel 1997 proprio al Tcha vinto il Master Eta dei migliori under 16 europei. "Ho giocato anche la finale del Torneo Internazionale Under 18 - ha ricordato il capitano – e dopo quei risultati giovanili hoa credere di poter fare il tennista".