Vivo lontano | c’è poca scelta Ma tornerei

"Se potessi, non escluderei di tornare". Giulia Giustini, nata e cresciuta ad Arezzo, ha 25 anni. Da 6, vive fuori casa. "Prima a Firenze e da ormai tre anni a Bologna". Un percorso universitario nelle materie biologiche, e la curiosità per il mondo sanitario. "Appena uscita dal liceo ho scelto di iscrivermi al corso di biologia. Non ho escluso a prescindere di rimanere ad Arezzo, ma la facoltà di biologia più vicina e più comoda da raggiungere era Firenze". La laurea triennale e l’iscrizione a Bologna per la specialistica. "Poche settimane dopo la discussione della tesi ho iniziato a lavorare come addetta di laboratorio e adesso eccomi ancora qua". Giulia lavora in un’azienda del bolognese che si occupa di farmaceutica e cosmetica. "Quando mi sono messa a cercare lavoro in realtà non avevo una particolare esigenza.