Sport.quotidiano.net - Vis, l’avversaria di domani. Cisco guida l’assalto del Perugia. Matos e Bartolomei spingono

Al Renato Curi diper fare la voce grossa. È questo l’obiettivo settimanale in casa Vis. Gli uomini di Stellone si presenterannoalle 20,30 con ben 16 punti di vantaggio sulla formazione di casa. Basterebbe questo dato per inquadrare la stagione delle due squadre, fin qui agli antipodi. Se l’obiettivo primario pesarese era quello della salvezza,raggiunta con un girone d’anticipo, gli umbri sono stati costretti ad abbassare la propria asticcella in corso d’opera. A tredici giornate dal termine si ritrovano infatti con 29 punti in quindicesima posizione, in piena lotta play out. I numerosi infortuni certamente non aiutano il tecnico Lamberto Zauli che con due pareggi di prestigio sta provando,in queste ultime settimane, ad invertire il senso di marcia. Infatti dopo aver bloccato il Pescara nell’ ultima gara interna, la scorsa giornata ha strappato un punto al Romeo Neri di Rimini.