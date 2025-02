Sport.quotidiano.net - Virtus, qualche rimpianto di troppo. Ma Galetti crede nei suoi ragazzi

I numeri e la classifica, sono sempre lo specchio del rendimento di una squadra. Questo dice più o meno la legge del basket, ma in casanon mancano i motivi diper come le cose potevano essere diverse. Nel conteggio allamancano almeno 6 punti, tre vittorie che corrispondono a tre partite lasciate per strada. Le prime due che vengono in mente sono il derby d’andata con i Blacks Faenza, l’ultimo match del 2024 con la capolista Legnano, e ancora il match della scorsa settimana sempre contro i faentini. Questi sono gli esempi più lampanti, ma andando a spulciare fra le pieghe probabilmente almeno in un’altra occasione, una partita che sembrava vinta, è stata buttata alle ortiche. Il bilancio delladice 12 vittorie e 14 sconfitte, un saldo negativo che vale il tredicesimo posto, una posizione migliorabile per il gruppo allenato da coach