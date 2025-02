Sport.quotidiano.net - Virtus ko Ma la testa è già alla Coppa Italia

Bologna 71 Partizan Belgrado 81 SEGAFREDO : Pajola 5, Cordinier 13, Tucker 3, Shengelia 16, Diouf 2, Grazulis 8, Hackett 7, Morgan 9, Belinelli, Polonara 8, Holiday, Akele ne. All. Ivanovic. PARTIZAN BELGRADO: Lundberg 9, Carlik Jones 19, Brown 20, Bonga 8, Tyrique Jones 12, Lakic 2, Davies 11, Pokusevski, Washington ne, Koprivica ne, Nakic ne, Mike ne. All. Obradovic. Arbitri: Mogulkoc, Shemmesh, Udyanskyy. Note: parziali 23-17; 36-44; 57-66. Tiri da due:17/33; Partizan 19/41. Tiri da tre: 9/24; 11/18. Tiri liberi: 10/12; 10/14. Rimbalzi: 27; 34. Si può essere contenti per una sconfitta, per giunta in casa? Ovviamente no. Ma nella serata in cui guida i giochi solo nel primo quarto, latrova il modo per abbozzare almeno un timido sorriso. Pensandofinal eight dellain programma da mercoledì a Torino.