Virtus il 7 febbraio arriva il Paris rivelazione di questa Eurolega

Bologna, 62025 - Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della sfida con il Partizan che latorna subito in campo per affrontare, domani sera, venerdì 7alle 20.30, ilnella 26esima giornata di. Quarantotto ore dopo il confronto con i serbi, Marco Belinelli e compagni sono chiamati a misurarsi contro unache è ladi. “Parigi è una squadra che sta giocando davvero bene instagione, è una ventata di aria fresca nel basket europeo - sottolinea coach Dusko Ivanovic - E’ davvero una squadra, ogni giocatore si diverte e si sente parte del gioco, gioca veloce, ottima nell’ intensità e nei rimbalzi offensivi, eccellente nelle transizioni e con un bravo allenatore. Ci attende una gara molto difficile”. Per la squadra a parlare è il turno di Andrejs Grazulis.