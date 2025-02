Fanpage.it - Violenze sessuali su una bimba disabile, condannato l’autista del pulmino: incastrato dal Gps

L’imputato era addetto al trasporto delle persone con disabilità in una struttura loro dedicata. Secondo quanto ricostruito in tre diverse occasioni, nell'estate del 2022, ha approfittato di questa responsabilità per violentare la ragazzina.