Vincono Cleveland e OKC, Gilgeous-Alexander e Edwards scatenati

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –le prime delle classe, conche tocca quota 50 punti, Denver si gode Porter jr e Jokic,trascina Minnesota mentre comincia col piede giusto l’avventura a San Antonio di Fox.Incredibile vittoria di, che trova con Garland (25 punti) da metà campo alla sirena il canestro decisivo per piegare Detroit (118-115), che era stata capace di rifarsi sotto con 9 punti in 11 secondi di Cunningham (38 in totale, oltre a 9 assist e 7 rimbalzi). Per i Cavs, privi di Mitchell, anche 30 punti di Mobley mentre nelle fila dei Pistons Simone Fontecchio chiude con 3 punti (1/4 dal campo con 1/2 dall’arco) e 1 rimbalzo in 11 minuti. Restando alla Eastern Conference, nonostante il forfait di Antetokounmpo e alla prima uscita senza Middleton, ceduto ai Wizards, Milwaukee interrompe una serie negativa che durava da 4 partite affondando Charlotte (112-102, 29 punti e 12 assist per Lillard).