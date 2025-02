Ilrestodelcarlino.it - Vigor, 8 turni senza vittoria. Ora il derby con la Fermana

, due avversarie in cerca di continuità. Il campionato sembra ormai avere un padrone, la Samb, ma il resto è molto incerto e nebuloso. In questo contesto così indecifrabile navigano anche i ragazzi di Brini ed Antonioli che si sfideranno domenica pomeriggio, alle 15, al "Bianchelli". "I nostri avversari cercheranno laquanto noi, dispongono di un allenatore molto esperto e capace che lavora con i piedi ben saldi a terra - dice il direttore sportivoino Roberto Moroni -. Verranno a Senigallia per fare risultato spinti da una tifoseria esigente, abituata a palcoscenici importanti". Anche i giocatori dellasono importanti: Karkalis, Bianchimano, per citarne alcuni, ed ovviamente Marco Romizi, l’ex di turno, il metronomo del centrocampo che lo scorso anno ha mostrato tutte le sue qualità in maglia