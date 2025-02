Anteprima24.it - Vigilia di Benevento 5-L84, le parole del nuovo arrivato Jonas Pinto

Tempo di lettura: 2 minutiTorna il campionato di serie A. Il GG Team Wear, alladella prima giornata di ritorno contro l’L84 Torino che si giocherà domani alle 20.30, si presenta con una grande novità:Junior. Il giocatore è già a disposizione di mister Fausto Scarpitti per la gara di domani del PalaTedeschi contro la compagine guidata da Alfredo Paniccia.LA SCHEDA – L’esperto brasiliano, nato il 24 maggio del 1984, arriva in Italia nel 2007 all’Arzignano. Due anni dopo l’approdo alla Marca Futsal con cui vince due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe, affermandosi come giocatore di assoluto livello nel campionato italiano. Successivamente indossa le maglie di Pescara, Asti (dove conquista una Coppa Italia nel 14-15) e, soprattutto, Acqua&Sapone:resta cinque anni in Abruzzo e impreziosisce il suo palmares con un altro scudetto (2017-18) e Due Coppa Italia (17-18 e 18-19) e una Supercoppa Italiana (2018).