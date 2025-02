Notizie.com - Video, testimonianze e ora l’autopsia: gli ultimi istanti di vita della tredicenne Aurora Tila prima di cadere giù dal balcone

La morte dinon è compatibile con un suicidio. La ragazzina di 13 anni potrebbe essere stata spinta dal terrazzino del palazzo dove abitava, in via IV novembre a Piacenza. E morta, dopo un volo di sette metri.e ora: glididigiù dal(Foto Social) – notizie.comL’ipotesi è stata avanzata dal medico legale Giovanni Cecchetto dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, nelle conclusioni delche era stata disposta dopo la sua morte il 25 ottobre. Secondo il quotidiano Libertà, gli esiti avrebbero evidenziato che le lesioni nella parte posteriore del craniopotrebbero essere riconducibili a una caduta all’indietro, forse in seguito a una spinta.