Victory Craxi | Dall’India all’Italia con amore

Intervista al referente nazionale dell’organizzazione del tour europeo del cantante filantropo Sumeet Tappoo, in concerto a Milano il prossimo 28 febbraio 2025Un artista di successo, cantante e filantropo indiano, porta con sé l’inconfondibile timbro, i suoni, i colori e soprattutto quello spirito di umanità che oggi, troppo spesso, sembra dimenticato. Sumeet Tappoo sarà in concerto in Italia, per la prima volta, il prossimo 28 febbraio, per sostenere la creazione del più grande ospedale gratuito del mondo in India (a Muddenahalli, in Karnataka), la cui inaugurazione è prevista a novembre 2025. Sarà la città di Milano, in particolare, ad accogliere questa star della musica indiana, nell’ambito dell’European Tour 2025: l’appuntamento è per la sera del 28 febbraio al Teatro Blu, visto il grande successo dei suoi recenti album: ‘Dil Pareshan Karta Hai’, in collaborazione con il leggendario Gulzar e ‘Legacy’, con la colonna della musica indiana, Anup Jalota.