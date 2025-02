Ilgiorno.it - “Viaggio in Italia“. Nuova edizione con il convegno

La ridel catalogo "in", si presenta oggi nella Pinacoteca di Brera, Sala Aldo Bassetti, ore 17.30. Caposaldo della fotografiana, pubblicato nel 1984, a cura di Luigi Ghirri (nella foto), Gianni Leone ed Enzo Velati, disegnato insieme alla moglie di Ghirri Paola Borgonzoni, include un saggio di Arturo Carlo Quintavalle e uno scritto di Gianni Celati. Il volume è tornato 40 anni dopo in libreria per Quodlibet, grazie all’impegno e al sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, del Museo di Fotografia Contemporanea, dell’Archivio Eredi Ghirri e la preziosa condivisione di tutti i fotografi ed eredi. L’incontro sarà un’occasione straordinaria per ripercorrere le tappe della storia e del successo di “in” insieme ad Angelo Crespi, Direttore Generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidese; Angelo Piero Cappello, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura; Davide Rondoni, Presidente Mufoco, Museo di Fotografia Contemporanea; Adele Ghirri, Archivio Eredi Luigi Ghirri.