Viabilità e Tosi Si discute in Consiglio

Era stato “compagno di banco” dell’attuale sindaco Lorenzo Radice quando i due costituivano la prima linea di difesa della maggioranza di centrosinistra dell’allora primo cittadino, Alberto Centinaio: Davide Crepaldi, classe 1979, tornerà in aula il prossimo 11 febbraio, in occasione della prossima seduta dicomunale, per rappresentare la lista civica riLegnano. Crepaldi rientra in aula per sostituire Paolo Garavaglia, consigliere comunale che si era occupato nello specifico del progetto della Bicipolitana e che all’inizio di questa settimana ha presentato ufficialmente le sue dimissioni. Proprio i temi dellacittadina, strettamente connessi anche alla mobilità su due ruote, saranno all’ordine del giorno della seduta del 11 febbraio: in quell’occasione, infatti, il punto più importante sarà costituito dalle osservazioni, controdeduzioni e dall’approvazione del nuovo Piano generale del traffico urbano.