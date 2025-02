Lanazione.it - Via i rovi da San Francesco. Inaugurata l’aiuola verde. Al centro l’opera di Ogata

Una piazzetta colorata, piena die vivace. E’ stataieri, a San, la nuova piazzetta all’incrocio tra via Verdi e via Mauro Dell’Amico. Al ‘battesimo’ della piazzetta strappata aie al degrado, erano presenti la sindaca Serena Arrighi, la vice Roberta Crudeli, gli assessori ai Lavori pubblici Elena Guadagni, alla Cultura Gea Dazzi e allo Sport Lara Benfatto. Inapertura la scultura ‘Canto d’acqua’, che porta la firma di Yoshin. L’area pubblica è stata rifatta e riqualificata e, tra alberi, arbusti ed essenze è stata posizionatadel maestro giapponese, da anni all’ombra delle Apuane. Grazie a un investimento da poco più di 300mila euro coperto con fondi comunali, una delle principali porte d’accesso alla città ha ora un aspetto nuovo. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento è stata sostituita con una una combinazione di pietra arenaria di ‘Matraia’ alternata a liste decorative in marmo bianco.