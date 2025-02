Sololaroma.it - Verso Venezia-Roma, la designazione arbitrale: scelto Zufferli

Rialzarsi immediatamente. Questo deve essere il monito in casadopo la sconfitta con il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia, che ha cancellato uno dei possibili obiettivi stagionali per i giallorossi. La speranza è che questa eliminazione non vada ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla mentalità che Ranieri è riuscito a garantire con il lavoro fatto fin dal proprio arrivo in panchina. Ci sarà subito tempo per rifarsi, con il campionato che obbliga a tornare subito alla vittoria per proseguire la rimonta.Servirà continuità dopo il pareggio ottenuto con il Napoli, in quello che sarà un periodo, almeno sulla carta, favorevole in Serie A. Nelle prossime settimane laaffronterà avversari che occupano la parte bassa della classifica, con la necessità quindi di infilare un filotto di successi per tornare prepotentemente in corsa per la zona europea.