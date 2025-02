Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Udinese con Rossitto

Fabio, doppio ex di, è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo-Primo Tempo’.Sul: “La squadra arriva bene, c’è un po’ di rammarico per il pareggio contro la Roma, ma il gruppo sta bene, è convinto e solidale. Conte sta facendo un lavoro clamoroso e ilarriva da protagonista”.Ora, il.Sull’approccio: “L’aspetto positivo è che ora ci si concentra sul gruppo, senza distrazioni legate al mercato in entrata o in uscita. Meglio essere uniti e pensare a questo obiettivo straordinario: vincere lo scudetto, un traguardo incredibile considerando l’annata scorsa. Conte è totalmente focalizzato su questo ed è un grande timoniere. Sono quasi convinto che riuscirà a raggiungere il risultato”.