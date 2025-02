Ilfattoquotidiano.it - Verifiche fiscali, la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia: “I poteri di Entrate e Guardia di Finanza vanno limitati”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

deve riformare la normativa e la prassi che regolano le ispezioni enelle sedi di aziende e luoghi usati per attività professionali. È il giudizio delladei, che hatoper aver violato idi 13 aziende di Foggia e comuni vicini in seguito alle ispezioni condotte dalladio Agenzia dellenei loro locali. Le autorità hanno al momento un “potere discrezionale illimitato” su portata e condizioni delle, sostiene la, che possono implicare l’esame, la riproduzione e il sequestro di numerosi documenti.Le ispezioni eesaminate dalla Cedu sono avvenute tra il 2018 e il 2022, ma laritiene che le criticità siano dovute a un problema generale legato alle leggi e prassi in vigore.