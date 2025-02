Sport.periodicodaily.com - Venticinquesima giornata Basket Eurolega 2024/25: il Partizan passa a Bologna

Terza sconfitta consecutiva per la Virtus che, nella/25, viene superata in casa dalBelgrado per 81-70. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti, le V nere vengono sorta dagli avversari senza più riuscire a tornare in partita./25: VIRTUSBELGRADO 70-81Match in equilibrio nel primo quarto con le due squadre che si studiano. Il primo quarto vedeavanti di sei, vantaggio che i serbi annullano nel secondo quarto grazie ad un parziale di 6-0 per poi portarsi avanti di 8 all’intervallo lungo.Ilscappa via ad inizio ripresa sul +14 grazie ad un super Lundberg. Hackett e Morgan provano a limitare i danni, ma il tabellone recita 66-57 per i serbi in avvio dell’ultimo quarto.