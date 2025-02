Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Una delle ultima chiamata per i lagunari se vogliono tornare in lotta per la salvezza, mentre i giallorossi devono vincere per avvicinarsi al piazzamento europeo.vssi giocherà domenica 9 febbraio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENon accenna ad arrestarsi la stagione difficile dei lagunari, penultimi con 16 punti ed un ritardo di cinque lunghezze dalla salvezza. La squadra di Di Francesco viene da tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei gare, con la vittoria che manca da oltre due mesi. Si cercherà di sfruttare l’andamento casalingo per coltivare le residue speranze che ancora rimangono.I giallorossi sono reduci dal pareggio casalingo contro la capolista Napoli, settimo risultato utile consecutivo.