Venezia-Roma, UFFICIALE: vietata la trasferta ai residenti nel Lazio

La notizia era nell’aria già da diverse ora, adesso è arrivata l’ufficialità: per l’ennesima volta nel corso di questa stagione, i tifosi dellanelnon potranno sostenere la squadra in. Infatti, il prefetto ha accolto la proposta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e inisti della regione non potranno seguire i giallorossi al Penzo, in occasione del match della 24ª giornata di Serie A contro il, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30. Il divieto è esteso anche ainelle province di Udine e Pordenone. Il comunicatoQuesto il comunicatodella Prefettura: “Le Prefettura di, su conforme determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi aidella Regioneper l’incontro di calcio di Serie A, che si disputerà presso lo Stadio ‘Penzo’ il 9 febbraio.