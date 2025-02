Lapresse.it - Venezia-Roma, trasferta vietata ai romanisti residenti nel Lazio

Ancora un divieto diper i tifosi della. Per il lunch match della 24esima giornata di Seria A trasarà chiuso il settore ospiti dello stadio Stadio Pierluigi Penzo. La prefettura direcependo la decisione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), condivisa durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio, in programma domenica 9 febbraio, ainele nelle provincie di Pordenone e Udine, vietando di fatto ladei tifosi giallorossi nello stadio dell’Isola di Sant’Elena, nella città lagunare. Il perché del divieto ai tifosi giallorossi aIl motivo dietro il divieto diimposto ai tifosi giallorossi è legato al gemellaggio tra quest’ultimi e i supporter dell’Udinese, protagonisti degli scontri dello scorso weekend contro quelli delalla stazione di Basiliano.