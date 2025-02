Notizie.com - Vende un rene per la moglie: quello che lei ha fatto vi farà perdere ogni fiducia nel genere umano

È una vicenda quantomeno drammatica quella di un uomo del Bengala Occidentale che si ritrova adesso senza une senza launper lache lei havinel– notizie.comIn una vicenda che sembra uscire direttamente da un romanzo drammatico, un uomo del Bengala Occidentale si è trovato al centro di una storia di tradimento e manipolazione. La sua decisione estrema dire unsul mercato nero, motivata dall’amore per la sua famiglia e dalla speranza in un futuro migliore, si è trasformata in una tragedia personale quando ha scoperto l’amara verità dietro le insistenze della.La vicenda ha preso il via con la donna che ha convinto il marito della necessità dire uno dei suoi reni. Il motivo fornito? Garantire l’istruzione e il futuro matrimoniale della loro figlia.