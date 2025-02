Perugiatoday.it - Vasto incendio in un capannone, appartamenti non agibili e scuole chiuse per il rischio di sostanze nocive nell’aria

Leggi su Perugiatoday.it

per venerdì 7 febbraio a Lerchi a seguito dell’di stamattina che ha interessato uno stabilimento industriale della frazione. Dopo la richiesta da parte di Arpa Umbria e Usl Umbria 1, il sindaco Luca Secondi ha firmato un’ordinanza che dispone, in via cautelare e.