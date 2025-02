Thesocialpost.it - Van Basten operato di nuovo alla caviglia: “Mi faceva molto male”

Non c’è tregua per Marco van, il fuoriclasse olandese costretto ad abbandonare il calcio a causa di unafragile che ancora oggi lo tormenta. L’ex attaccante del Milan, vincitore di tre Palloni d’Oro, è stato sottoposto a unintervento chirurgico presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. L’operazione è stata eseguita dal professor Niek Van Dijk, con l’assistenza della dottoressa Giulia Favilli.Leggi anche: Domenico Padalino, morto l’ex calciatore colpito da malore improvviso in stradaLeggi anche: Lautaro Martinez, il retroscena: Arsenal pronto a offrire 120 milioni per il fuoriclasse argentino dell’InterLe parole di VanUn intervento necessario per ridurre il doloreL’operazione aveva l’obiettivo di aumentare la mobilità dell’articolazione e trattare il dolore cronico derivante da vecchi traumi.